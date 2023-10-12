Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Литва
  4. Григишкес
  5. Дома

Дома с бассейном в Григишкес, Литва

1 объект найдено
Дом с балконом, с бассейном, с асфальтированной дорогой в Григишкес, Литва
Дом с балконом, с бассейном, с асфальтированной дорогой
Григишкес, Литва
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ОТЧЕТЕ ОЗУМИИ В ДОМАШНЕМ ДОМЕ СУДЕРВ К.! Вы ищете место, которое могло бы …
€350,000
Realting.com
Перейти