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Купить недвижимость в Grendaves seniunija, Литва

2 объекта найдено
Домв Antakalnis, Литва
Дом
Antakalnis, Литва
52 м² Количество этажей 1
€ 80,000
SODY BACK В ОБЛАСТИ ОБУЧЕНИЯ, ЗАПРЕЩЕННЫЙ БЕЛЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ! ________________________…
Домв Grendave, Литва
Дом
Grendave, Литва
77 м² Количество этажей 2
€ 139,000
Полностью оборудованный и функциональный 77,33 кв.м на продажу. дом с 30-ти аровым участком …

Параметры недвижимости в Grendaves seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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