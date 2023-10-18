Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Литва
  4. Gizu seniunija
  5. Дома

Дома в Gizu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с Furnace heating в Rimaviciai, Литва
Дом с Furnace heating
Rimaviciai, Литва
Площадь 307 м²
Количество этажей 2
Окружённый природой дом с хозяйственными постройками продаётся. Ища дом вдали от суеты, вы х…
€225,000

Параметры недвижимости в Gizu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти