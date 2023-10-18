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Квартиры в Giedraiciu seniunija, Литва

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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick в Karuzalaukis, Литва
Квартира 4 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick
Karuzalaukis, Литва
Комнаты 4
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
ИНДИЦИРОВАННОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ И ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 4 КОМНАТЫ КУПИТЬ НА Реновированном сайте…
€129,900
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с With furniture в Giedraiciai, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с With furniture
Giedraiciai, Литва
Комнаты 2
Площадь 37 м²
Этаж 1/2
2 камби. BUTAS GIEDRAIN Mstl., Молитский район. ПРЕИМУЩЕСТВО: - Квартира не угловатая, тепла…
€35,000

Параметры недвижимости в Giedraiciu seniunija, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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