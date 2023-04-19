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Купить недвижимость в Giedraiciu seniunija, Литва

1 объект найдено
Домв Miskiniai, Литва
Дом
Miskiniai, Литва
80 м² Количество этажей 1
€ 69,000
Очистка старых, пушалоты. продано усадьба вместе с участком 13,58 га ЦЕНА 69 000 € Общая инф…

Параметры недвижимости в Giedraiciu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
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