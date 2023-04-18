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Купить недвижимость в Gelvonai, Литва

1 объект найдено
Домв Gelvonai, Литва
Дом
Gelvonai, Литва
149 м² Количество этажей 2
€ 199,900
НОВОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ В ДОМЕ ЖИЗНИ, ПОТОЛКИ, ОСТРОВОК И РАСИОНАЛОВ ОБЪЯСНЕНЫ 4 НОМЕРА, A + + Э…
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