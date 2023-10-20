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Дома в Гележяй, Литва

1 объект найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture в Гележяй, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Гележяй, Литва
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
ДОМ ДОМА ЖИВОЙ ДОМ В ВАРПО Г., В ВЫПУСКЕ. ДОМ В СОБСТВЕННОСТИ ЖИВОЕ МЕСТО – ПРЕИМУЩЕСТВО ОКР…
€46,000
Realting.com
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