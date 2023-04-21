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Realting.com
Литва
Каунасский уезд
Каунасский район
Дома
Дома в Garliavos apylinkiu seniunija, Литва
Дом
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18 объектов найдено
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Дом
Stanaiciai, Литва
80 м²
Количество этажей 1
€ 147,000
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ, ПОЛНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СТАНАХ, КАНУН РАДЖОН. ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДГ…
Дом
Jonuciai II, Литва
88 м²
Количество этажей 1
€ 159,000
УСПЕШНЫЙ ДОМ С РАЗДЕЛОМ И ПАРКОВКОЙ РАСПОЛОЖЕНИЕМ НУАРГАРДИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ! ------------------…
Дом
Karkazai, Литва
193 м²
Количество этажей 2
€ 242,000
В ПЕРСПЕКТИВНОМ НАЗНАЧЕНИИ, КЛАССЕ И ПРОЦЕДУРЕ ДОМА ДВУХ ВЫСОКИХ С ВСЕМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ДЛЯ …
Дом
Jonuciai II, Литва
105 м²
Количество этажей 1
€ 169,000
Индивидуальный дом A + + для продажи St. John's II k. Эльнио г. Ваш новый дом Jonuš II k. да…
Дом
Seniava, Литва
114 м²
Количество этажей 1
€ 180,000
1 - и высокий класс A + + НОВЫЕ ГОСУДАРСТВА 114,35 кв.м. дом с 6,19 акрами земли, 44 кв.м. к…
Дом
Seniava, Литва
105 м²
Количество этажей 2
€ 155,000
A + + класс COTEDH, 104,70 кв.м., с участком 3,12 акра продается в уютном квартале. Коттедж …
Дом
Rasnava, Литва
355 м²
Количество этажей 1
€ 399,999
ПРОБАНГИ СОДИБА ЕСТЕСТВЕННАЯ В Оазине! LOSS TVENKINES ВОДНЫЕ ПРОМОЖНОСТИ! ERDVUS SKLYP, NET …
Дом
Karkazai, Литва
69 м²
Количество этажей 1
€ 72,000
Дом с видом на курган Цзея! Всего в 5 км от п / с Акрополя! ГЛАВНАЯ ОПИСАНИЕ: . Площадь до…
Дом
Seniava, Литва
68 м²
Количество этажей 2
€ 149,900
ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССИЧЕСКОЕ ПОСТОЯННОЕ Лорел г. 5, Seniax k. ВОЗМОЖНОСТЬ ПОБЕДИТЕЛЬНОЙ …
Дом
Jonuciai II, Литва
78 м²
Количество этажей 1
€ 22,500
СОДО ДОМ JADAGONYSE IS SODO Тихое место отдыха для тех, кто хочет убежать от городской суеты…
Дом
Jonuciai II, Литва
44 м²
Количество этажей 2
€ 89,000
ИСТОЧНИК НУГАРДИЧЕСКОГО ПАРКА ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ С СВЕТА ЗЕМЛИ И РАСПОЛОЖЕНИЕ! -----------------…
Дом
Rinkunai, Литва
222 м²
Количество этажей 2
€ 169,000
Продается дом в Гарлаве Workers 'g., Место тихое, хороший район. ___________________________…
Дом
Jurginiskiai, Литва
25 м²
Количество этажей 1
€ 36,000
ИСКЛЮЧЕНО КОМНАТА РАМИИ В ВАШЕМ ПОЙЛСИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ! СУФЕКТИВНАЯ ЗЕМЛЯ! ОТ СОВЕТА СТАРЫЙ …
Дом
Rinkunai, Литва
92 м²
Количество этажей 1
€ 149,999
Дом в Гарляве Общая информация: • Внутренняя площадь – 92,07 кв. М. • Площадь участка – 10,…
Дом
Jonuciai II, Литва
152 м²
Количество этажей 2
€ 269,000
ПРОДАНО ПОЛНЫМ ВКЛЮЧЕННЫМ ДОМОМ II КМ. ПУТИ МЕСТО СЕМЬИ! НОВЫЙ, БЕСИПЛЕБАННЫЙ ПОКРЫТИЕ И ИНД…
Дом
Jonuciai II, Литва
94 м²
Количество этажей 2
€ 133,000
ПОКАЗАННЫЕ КОТЕНДЫ В JONUČIUB, НОВЫЕ ЦИЛАНДЫ В CVARTAL. • Новый индивидуальный домашний про…
Дом
Jonuciai II, Литва
79 м²
Количество этажей 2
€ 115,000
ПОКАЗАННЫЕ КОТЕНДЫ В JONUČIUB, НОВЫЕ ЦИЛАНДЫ В CVARTAL. • Новый индивидуальный домашний про…
Дом
Ireniskiai, Литва
176 м²
Количество этажей 2
€ 337,000
ПРОДАНО 175,86 КВ.М. ПИЛНАС ОБОРУДОВАНИЕ АЛЕКСОТ. Дом кирпич, рама на фиксированном участке…
Параметры недвижимости в Garliavos apylinkiu seniunija, Литва
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недорогая
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