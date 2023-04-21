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Realting.com
Литва
Каунасский уезд
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Квартиры
Квартиры в Garliavos apylinkiu seniunija, Литва
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10 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Jonuciai II, Литва
2 Количество комнат
44 м²
1/2 Этаж
€ 89,000
ИСТОЧНИКИ ПРОДАЖИ НУГАРДИЧЕСКОГО ПАРКА С РАСПОЛОЖЕНИЕМ! ------------------------------------…
Квартира 3 комнаты
Jonuciai II, Литва
3 Количество комнат
60 м²
3/3 Этаж
€ 142,000
ПРОДАНО С ТЕХНИКОЙ БЕЛОГО БЕЙ-БЕЙТА. ОДИН ИЗ ПРЕИМУЩЕСТВА BUTO ВЫСОКИЙ С ПЕРСОНАЛАМИ, ТЭД В…
Квартира 3 комнаты
Seniava, Литва
3 Количество комнат
77 м²
1/3 Этаж
€ 149,000
ПОРЯДОК 3-Й КОМНАТЫ WARM G. -------------------------------------------------- -------------…
Квартира 2 комнаты
Raziskiai, Литва
2 Количество комнат
38 м²
1/4 Этаж
€ 99,999
КУПИТЬ С АВТОМОБИЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ, ПОТЕРЯТЬ КУЭМЕЛЬ И РАЗРЕШЕНИЕ МЕСТО!!! BUTO ADVANTAGE: …
Квартира 4 комнаты
Karkazai, Литва
4 Количество комнат
99 м²
5/5 Этаж
€ 129,999
ПРОДАНО ВАМ, ПРОЦЕДУРА 4 КОМНАТЫ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЗИМНЯЯ В ЯЗЫКЕ ЯЗЫКА СВЕТА СВЕТА СВЕТА СВЕТА…
Квартира 4 комнаты
Rinkunai, Литва
4 Количество комнат
90 м²
3/4 Этаж
€ 114,000
ПРОДАННЫЕ ОШИБКИ И СВЕТ 4 НОМЕРА КУПИТЬ В ГАРЛИИ, ЗЕЛЕНЫЙ G. Масонский дом, большой двор дл…
Квартира 4 комнаты
Ireniskiai, Литва
4 Количество комнат
100 м²
2/2 Этаж
€ 149,000
ПРОДАНО ДЛЯ КОМНАТЫ СУДА НА ВЫСОКОМ ПУТИ, НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ АЛЕКСОТО / ГАРЛИАВОС!!! БУСТЕВОЕ ОБ…
Квартира 1 комната
Rinkunai, Литва
1 Количество комнат
46 м²
5/5 Этаж
€ 50,000
1 CAMBARIO BUY S. В LOZORAGE, 45,90 кВ.м., с балконом, с сопоставимостью!!! ПРЕИМУЩЕСТВО: •К…
Квартира 3 комнаты
Karkazai, Литва
3 Количество комнат
65 м²
9/12 Этаж
€ 93,000
Продается трехкомнатная квартира в Сонгава рядом с бывшей “ Подписание ” Преимущества: Девят…
Квартира 3 комнаты
Seniava, Литва
3 Количество комнат
82 м²
3/3 Этаж
€ 165,000
ПРОДАНО В 3-Х НОМЕРАХ, КОТОРЫЕ БЫЛИ В ПИТАЛЬНОМ МЕСТЕ В ФРЕД! Аккуратная 3-комнатная кварт…
Параметры недвижимости в Garliavos apylinkiu seniunija, Литва
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