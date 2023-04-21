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Квартиры в Garliavos apylinkiu seniunija, Литва

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10 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Jonuciai II, Литва
Квартира 2 комнаты
Jonuciai II, Литва
2 Количество комнат 44 м² 1/2 Этаж
€ 89,000
ИСТОЧНИКИ ПРОДАЖИ НУГАРДИЧЕСКОГО ПАРКА С РАСПОЛОЖЕНИЕМ! ------------------------------------…
Квартира 3 комнаты в Jonuciai II, Литва
Квартира 3 комнаты
Jonuciai II, Литва
3 Количество комнат 60 м² 3/3 Этаж
€ 142,000
ПРОДАНО С ТЕХНИКОЙ БЕЛОГО БЕЙ-БЕЙТА. ОДИН ИЗ ПРЕИМУЩЕСТВА BUTO ВЫСОКИЙ С ПЕРСОНАЛАМИ, ТЭД В…
Квартира 3 комнаты в Seniava, Литва
Квартира 3 комнаты
Seniava, Литва
3 Количество комнат 77 м² 1/3 Этаж
€ 149,000
ПОРЯДОК 3-Й КОМНАТЫ WARM G. -------------------------------------------------- -------------…
Квартира 2 комнаты в Raziskiai, Литва
Квартира 2 комнаты
Raziskiai, Литва
2 Количество комнат 38 м² 1/4 Этаж
€ 99,999
КУПИТЬ С АВТОМОБИЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ, ПОТЕРЯТЬ КУЭМЕЛЬ И РАЗРЕШЕНИЕ МЕСТО!!! BUTO ADVANTAGE: …
Квартира 4 комнаты в Karkazai, Литва
Квартира 4 комнаты
Karkazai, Литва
4 Количество комнат 99 м² 5/5 Этаж
€ 129,999
ПРОДАНО ВАМ, ПРОЦЕДУРА 4 КОМНАТЫ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЗИМНЯЯ В ЯЗЫКЕ ЯЗЫКА СВЕТА СВЕТА СВЕТА СВЕТА…
Квартира 4 комнаты в Rinkunai, Литва
Квартира 4 комнаты
Rinkunai, Литва
4 Количество комнат 90 м² 3/4 Этаж
€ 114,000
ПРОДАННЫЕ ОШИБКИ И СВЕТ 4 НОМЕРА КУПИТЬ В ГАРЛИИ, ЗЕЛЕНЫЙ G. Масонский дом, большой двор дл…
Квартира 4 комнаты в Ireniskiai, Литва
Квартира 4 комнаты
Ireniskiai, Литва
4 Количество комнат 100 м² 2/2 Этаж
€ 149,000
ПРОДАНО ДЛЯ КОМНАТЫ СУДА НА ВЫСОКОМ ПУТИ, НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ АЛЕКСОТО / ГАРЛИАВОС!!! БУСТЕВОЕ ОБ…
Квартира 1 комната в Rinkunai, Литва
Квартира 1 комната
Rinkunai, Литва
1 Количество комнат 46 м² 5/5 Этаж
€ 50,000
1 CAMBARIO BUY S. В LOZORAGE, 45,90 кВ.м., с балконом, с сопоставимостью!!! ПРЕИМУЩЕСТВО: •К…
Квартира 3 комнаты в Karkazai, Литва
Квартира 3 комнаты
Karkazai, Литва
3 Количество комнат 65 м² 9/12 Этаж
€ 93,000
Продается трехкомнатная квартира в Сонгава рядом с бывшей “ Подписание ” Преимущества: Девят…
Квартира 3 комнаты в Seniava, Литва
Квартира 3 комнаты
Seniava, Литва
3 Количество комнат 82 м² 3/3 Этаж
€ 165,000
ПРОДАНО В 3-Х НОМЕРАХ, КОТОРЫЕ БЫЛИ В ПИТАЛЬНОМ МЕСТЕ В ФРЕД! Аккуратная 3-комнатная кварт…

Параметры недвижимости в Garliavos apylinkiu seniunija, Литва

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