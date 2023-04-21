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Жильё в Garliavos apylinkiu seniunija, Литва

28 объектов найдено
Дом в Stanaiciai, Литва
Дом
Stanaiciai, Литва
80 м² Количество этажей 1
€ 147,000
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ, ПОЛНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СТАНАХ, КАНУН РАДЖОН. ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДГ…
Дом в Jonuciai II, Литва
Дом
Jonuciai II, Литва
88 м² Количество этажей 1
€ 159,000
УСПЕШНЫЙ ДОМ С РАЗДЕЛОМ И ПАРКОВКОЙ РАСПОЛОЖЕНИЕМ НУАРГАРДИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ! ------------------…
Квартира 2 комнаты в Jonuciai II, Литва
Квартира 2 комнаты
Jonuciai II, Литва
2 Количество комнат 44 м² 1/2 Этаж
€ 89,000
ИСТОЧНИКИ ПРОДАЖИ НУГАРДИЧЕСКОГО ПАРКА С РАСПОЛОЖЕНИЕМ! ------------------------------------…
Квартира 3 комнаты в Jonuciai II, Литва
Квартира 3 комнаты
Jonuciai II, Литва
3 Количество комнат 60 м² 3/3 Этаж
€ 142,000
ПРОДАНО С ТЕХНИКОЙ БЕЛОГО БЕЙ-БЕЙТА. ОДИН ИЗ ПРЕИМУЩЕСТВА BUTO ВЫСОКИЙ С ПЕРСОНАЛАМИ, ТЭД В…
Квартира 3 комнаты в Seniava, Литва
Квартира 3 комнаты
Seniava, Литва
3 Количество комнат 77 м² 1/3 Этаж
€ 149,000
ПОРЯДОК 3-Й КОМНАТЫ WARM G. -------------------------------------------------- -------------…
Квартира 2 комнаты в Raziskiai, Литва
Квартира 2 комнаты
Raziskiai, Литва
2 Количество комнат 38 м² 1/4 Этаж
€ 99,999
КУПИТЬ С АВТОМОБИЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ, ПОТЕРЯТЬ КУЭМЕЛЬ И РАЗРЕШЕНИЕ МЕСТО!!! BUTO ADVANTAGE: …
Дом в Karkazai, Литва
Дом
Karkazai, Литва
193 м² Количество этажей 2
€ 242,000
В ПЕРСПЕКТИВНОМ НАЗНАЧЕНИИ, КЛАССЕ И ПРОЦЕДУРЕ ДОМА ДВУХ ВЫСОКИХ С ВСЕМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ДЛЯ …
Дом в Jonuciai II, Литва
Дом
Jonuciai II, Литва
105 м² Количество этажей 1
€ 169,000
Индивидуальный дом A + + для продажи St. John's II k. Эльнио г. Ваш новый дом Jonuš II k. да…
Квартира 4 комнаты в Karkazai, Литва
Квартира 4 комнаты
Karkazai, Литва
4 Количество комнат 99 м² 5/5 Этаж
€ 129,999
ПРОДАНО ВАМ, ПРОЦЕДУРА 4 КОМНАТЫ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЗИМНЯЯ В ЯЗЫКЕ ЯЗЫКА СВЕТА СВЕТА СВЕТА СВЕТА…
Дом в Seniava, Литва
Дом
Seniava, Литва
114 м² Количество этажей 1
€ 180,000
1 - и высокий класс A + + НОВЫЕ ГОСУДАРСТВА 114,35 кв.м. дом с 6,19 акрами земли, 44 кв.м. к…
Дом в Seniava, Литва
Дом
Seniava, Литва
105 м² Количество этажей 2
€ 155,000
A + + класс COTEDH, 104,70 кв.м., с участком 3,12 акра продается в уютном квартале. Коттедж …
Дом в Rasnava, Литва
Дом
Rasnava, Литва
355 м² Количество этажей 1
€ 399,999
ПРОБАНГИ СОДИБА ЕСТЕСТВЕННАЯ В Оазине! LOSS TVENKINES ВОДНЫЕ ПРОМОЖНОСТИ! ERDVUS SKLYP, NET …
Квартира 4 комнаты в Rinkunai, Литва
Квартира 4 комнаты
Rinkunai, Литва
4 Количество комнат 90 м² 3/4 Этаж
€ 114,000
ПРОДАННЫЕ ОШИБКИ И СВЕТ 4 НОМЕРА КУПИТЬ В ГАРЛИИ, ЗЕЛЕНЫЙ G. Масонский дом, большой двор дл…
Квартира 4 комнаты в Ireniskiai, Литва
Квартира 4 комнаты
Ireniskiai, Литва
4 Количество комнат 100 м² 2/2 Этаж
€ 149,000
ПРОДАНО ДЛЯ КОМНАТЫ СУДА НА ВЫСОКОМ ПУТИ, НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ АЛЕКСОТО / ГАРЛИАВОС!!! БУСТЕВОЕ ОБ…
Дом в Karkazai, Литва
Дом
Karkazai, Литва
69 м² Количество этажей 1
€ 72,000
Дом с видом на курган Цзея! Всего в 5 км от п / с Акрополя! ГЛАВНАЯ ОПИСАНИЕ: . Площадь до…
Дом в Seniava, Литва
Дом
Seniava, Литва
68 м² Количество этажей 2
€ 149,900
ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССИЧЕСКОЕ ПОСТОЯННОЕ Лорел г. 5, Seniax k. ВОЗМОЖНОСТЬ ПОБЕДИТЕЛЬНОЙ …
Дом в Jonuciai II, Литва
Дом
Jonuciai II, Литва
78 м² Количество этажей 1
€ 22,500
СОДО ДОМ JADAGONYSE IS SODO Тихое место отдыха для тех, кто хочет убежать от городской суеты…
Дом в Jonuciai II, Литва
Дом
Jonuciai II, Литва
44 м² Количество этажей 2
€ 89,000
ИСТОЧНИК НУГАРДИЧЕСКОГО ПАРКА ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ С СВЕТА ЗЕМЛИ И РАСПОЛОЖЕНИЕ! -----------------…
Квартира 1 комната в Rinkunai, Литва
Квартира 1 комната
Rinkunai, Литва
1 Количество комнат 46 м² 5/5 Этаж
€ 50,000
1 CAMBARIO BUY S. В LOZORAGE, 45,90 кВ.м., с балконом, с сопоставимостью!!! ПРЕИМУЩЕСТВО: •К…
Дом в Rinkunai, Литва
Дом
Rinkunai, Литва
222 м² Количество этажей 2
€ 169,000
Продается дом в Гарлаве Workers 'g., Место тихое, хороший район. ___________________________…
Квартира 3 комнаты в Karkazai, Литва
Квартира 3 комнаты
Karkazai, Литва
3 Количество комнат 65 м² 9/12 Этаж
€ 93,000
Продается трехкомнатная квартира в Сонгава рядом с бывшей “ Подписание ” Преимущества: Девят…
Дом в Jurginiskiai, Литва
Дом
Jurginiskiai, Литва
25 м² Количество этажей 1
€ 36,000
ИСКЛЮЧЕНО КОМНАТА РАМИИ В ВАШЕМ ПОЙЛСИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ! СУФЕКТИВНАЯ ЗЕМЛЯ! ОТ СОВЕТА СТАРЫЙ …
Дом в Rinkunai, Литва
Дом
Rinkunai, Литва
92 м² Количество этажей 1
€ 149,999
Дом в Гарляве Общая информация: • Внутренняя площадь – 92,07 кв. М. • Площадь участка – 10,…
Дом в Jonuciai II, Литва
Дом
Jonuciai II, Литва
152 м² Количество этажей 2
€ 269,000
ПРОДАНО ПОЛНЫМ ВКЛЮЧЕННЫМ ДОМОМ II КМ. ПУТИ МЕСТО СЕМЬИ! НОВЫЙ, БЕСИПЛЕБАННЫЙ ПОКРЫТИЕ И ИНД…
Квартира 3 комнаты в Seniava, Литва
Квартира 3 комнаты
Seniava, Литва
3 Количество комнат 82 м² 3/3 Этаж
€ 165,000
ПРОДАНО В 3-Х НОМЕРАХ, КОТОРЫЕ БЫЛИ В ПИТАЛЬНОМ МЕСТЕ В ФРЕД! Аккуратная 3-комнатная кварт…
Дом в Jonuciai II, Литва
Дом
Jonuciai II, Литва
94 м² Количество этажей 2
€ 133,000
ПОКАЗАННЫЕ КОТЕНДЫ В JONUČIUB, НОВЫЕ ЦИЛАНДЫ В CVARTAL. • Новый индивидуальный домашний про…
Дом в Jonuciai II, Литва
Дом
Jonuciai II, Литва
79 м² Количество этажей 2
€ 115,000
ПОКАЗАННЫЕ КОТЕНДЫ В JONUČIUB, НОВЫЕ ЦИЛАНДЫ В CVARTAL. • Новый индивидуальный домашний про…
Дом в Ireniskiai, Литва
Дом
Ireniskiai, Литва
176 м² Количество этажей 2
€ 337,000
ПРОДАНО 175,86 КВ.М. ПИЛНАС ОБОРУДОВАНИЕ АЛЕКСОТ. Дом кирпич, рама на фиксированном участке…

Параметры недвижимости в Garliavos apylinkiu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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