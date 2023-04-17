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Купить дом в Гаргждай, Литва

5 объектов найдено
Домв Гаргждай, Литва
Дом
Гаргждай, Литва
205 м² Количество этажей 2
€ 290,000
ПРОДАНО В ПОДПИСАННОМ И ЛЮБОВНОМ ДОМЕ В НОВОМ КАЛРАНТЕ Продается очень контролируемый, прос…
Домв Гаргждай, Литва
Дом
Гаргждай, Литва
90 м² Количество этажей 2
€ 220,000
ПРОДАНО КЛАССАМИ +, КОТОРЫЕ ЭТИКЕТКИ ОБОРУДОВАЮТСЯ В СЛЕНЖАХ, СОВРЕМЕННО МЫ ЛЮБИМ ТАМОЖЕННЫЕ…
Домв Гаргждай, Литва
Дом
Гаргждай, Литва
231 м² Количество этажей 1
€ 385,000
Гуге продают хорошо оборудованный 1-этажный дом с гаражом на 2 машины. Домина меняет дом на …
Домв Гаргждай, Литва
Дом
Гаргждай, Литва
170 м² Количество этажей 2
€ 262,000
ERDVUS ДОМ ТРИА МИГАМС В КАЛОТЕ. Много места для каждого члена семьи, отличное место, отлич…
Домв Гаргждай, Литва
Дом
Гаргждай, Литва
243 м² Количество этажей 2
€ 375,000
ВНИМАНИЕ ИХ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ РАБОТАТЬ В ВАШЕМ ДОМАШНЕМ КИМЕ - РЕТА ВОЗМОЖНОСТЬ: Предложение дл…
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