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Купить недвижимость в Gadunavo seniunija, Литва

1 объект найдено
Домв Siraiciai, Литва
Дом
Siraiciai, Литва
177 м² Количество этажей 2
€ 75,000
В тике, рядом с ручьем, продается двухэтажный кирпичный дом с полукоротким, двумя гаражами и…

Параметры недвижимости в Gadunavo seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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