Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Таурагский уезд
  4. Юрбаркский район
  5. Erzvilkas
  6. Дома

Купить дом в Erzvilkas, Литва

3 объекта найдено
Домв Erzvilkas, Литва
Дом
Erzvilkas, Литва
53 м² Количество этажей 1
€ 15,000
ЧАСТЬ ДОМА ДЛЯ ПРОДАЖИ В ЦЕНТРЕ ЭРИИ - КВАРТИРА 3 КОМНАТЫ!! --------------------------------…
Домв Erzvilkas, Литва
Дом
Erzvilkas, Литва
141 м² Количество этажей 2
€ 18,000
В WREA JURBARK, ERIA IN CITY, ИСТОЧНИК В ИСТОЧНИКЕ 1 ВЫСОКИЙ С ДОМОМ MANSARDA !! ---------…
Домв Erzvilkas, Литва
Дом
Erzvilkas, Литва
53 м² Количество этажей 1
€ 15,000
ЧАСТЬ ДОМА ДЛЯ ПРОДАЖИ В ЦЕНТРЕ ЭРИИ - КВАРТИРА 3 КОМНАТЫ!! --------------------------------…
Realting.com
Перейти