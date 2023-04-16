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Купить дом с бассейном в Elektrenu seniunija, Литва

1 объект найдено
Домв Abromiskes, Литва
Дом
Abromiskes, Литва
183 м² Количество этажей 2
€ 299,000
ДОМ ДО ЛЕСА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ! ............................................................…

Параметры недвижимости в Elektrenu seniunija, Литва

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