Литва
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Литве
Новые дома в Литве
Все новостройки в Литве
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Литве
Жилая
Квартира в Литве
Дом в Литве
Земельные участки в Литве
Элитная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Литве
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Литве
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Литва
Вильнюсский уезд
Электренское самоуправление
Дома
Купить дом в Elektrenu seniunija, Литва
Дом
Очистить
12 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом
Kakliniskes, Литва
127 м²
Количество этажей 2
€ 139,000
ДОМ СОДО С ПУРТИМИ НЕ ИМЕЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗНАКОМ, ГЕЙБОНИС В geibonyse продается идеально вы…
Дом
Abromiskes, Литва
183 м²
Количество этажей 2
€ 299,000
ДОМ ДО ЛЕСА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ! ............................................................…
Дом
Abromiskes, Литва
155 м²
Количество этажей 2
€ 59,900
ЕБРР ПРОДИТ ДОМ В ЭЛЕКТРОПРИЛОЖЕНИЕ!. * КАЧЕСТВО ГЛАВНОЙ СТАТИБЫ; * ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЯСНЕН…
Дом
Abromiskes, Литва
105 м²
Количество этажей 1
€ 143,000
SELECTED THE DVIATION OF ONE HIGH 2023 YEAR, EXCLUSIVE DESIGN, A++ CLASS HOUSE IN ELECTRICLE…
Дом
Abromiskes, Литва
105 м²
Количество этажей 1
€ 143,000
ВЫБРАН ДВИЖЕНИЕ ОДНОГО ВЫСОКОГО 2023 ГОДА, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, A + + КЛАСС ДОМА В ЭЛЕКТРИ…
Дом
Abromiskes, Литва
90 м²
Количество этажей 2
€ 115,000
ВЫБРАННЫЕ 2022 МЕТОДЫ СТАТЫ ЭКСКЛЮЗИВНОГО ДИЗАЙНА, A + + КЛАСС ДОМА В ЭЛЕКТРИЦИПТОРАХ. = = …
Дом
Abromiskes, Литва
90 м²
Количество этажей 2
€ 115,000
ВЫБРАННЫЕ 2022 МЕТОДЫ СТАТЫ ЭКСКЛЮЗИВНОГО ДИЗАЙНА, A + + КЛАСС ДОМА В ЭЛЕКТРИЦИПТОРАХ. = = …
Дом
Kakliniskes, Литва
303 м²
Количество этажей 2
€ 315,000
303 кВ это ПРОДАЖА. М ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИВОТНЫЙ ДОМ С ИЗМЕНЕНИЕМ МАРКЕТИНГОВОГО МАРКЕТИНГА! __…
Дом
Abromiskes, Литва
310 м²
Количество этажей 2
€ 139,000
Дом
Abromiskes, Литва
155 м²
Количество этажей 2
€ 79,900
Дом
Sarkine, Литва
90 м²
Количество этажей 2
€ 115,000
2022 МЕТОДНЫЕ ГОСУДАРСТВА, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, A + + КЛАСС ДОМА В ЭЛЕКТРИЦИПТОРАХ. = = =…
Дом
Geibonys, Литва
88 м²
Количество этажей 1
€ 105,000
Дом для отпуска на 88 площадях с участком земли 8 акров продается в живописной и прекрасной …
Параметры недвижимости в Elektrenu seniunija, Литва
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты