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Купить квартиру в Elektrenu seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Kakliniskes, Литва
Квартира 3 комнаты
Kakliniskes, Литва
3 Количество комнат 103 м² 1/2 Этаж
€ 39,000
HISPING ЕСТЕСТВЕННЫЙ В АПСУПТИИ, 103,49 КВ.М. БУТАС ( NAMO PART ) С ТЕРАСА! ПРЕИМУЩЕСТВО: • …

Параметры недвижимости в Elektrenu seniunija, Литва

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