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Купить недвижимость в Elektrenu seniunija, Литва

13 объектов найдено
Домв Kakliniskes, Литва
Дом
Kakliniskes, Литва
127 м² Количество этажей 2
€ 139,000
ДОМ СОДО С ПУРТИМИ НЕ ИМЕЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗНАКОМ, ГЕЙБОНИС В geibonyse продается идеально вы…
Домв Abromiskes, Литва
Дом
Abromiskes, Литва
183 м² Количество этажей 2
€ 299,000
ДОМ ДО ЛЕСА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ! ............................................................…
Домв Abromiskes, Литва
Дом
Abromiskes, Литва
155 м² Количество этажей 2
€ 59,900
ЕБРР ПРОДИТ ДОМ В ЭЛЕКТРОПРИЛОЖЕНИЕ!. * КАЧЕСТВО ГЛАВНОЙ СТАТИБЫ; * ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЯСНЕН…
Домв Abromiskes, Литва
Дом
Abromiskes, Литва
105 м² Количество этажей 1
€ 143,000
SELECTED THE DVIATION OF ONE HIGH 2023 YEAR, EXCLUSIVE DESIGN, A++ CLASS HOUSE IN ELECTRICLE…
Домв Abromiskes, Литва
Дом
Abromiskes, Литва
105 м² Количество этажей 1
€ 143,000
ВЫБРАН ДВИЖЕНИЕ ОДНОГО ВЫСОКОГО 2023 ГОДА, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, A + + КЛАСС ДОМА В ЭЛЕКТРИ…
Домв Abromiskes, Литва
Дом
Abromiskes, Литва
90 м² Количество этажей 2
€ 115,000
ВЫБРАННЫЕ 2022 МЕТОДЫ СТАТЫ ЭКСКЛЮЗИВНОГО ДИЗАЙНА, A + + КЛАСС ДОМА В ЭЛЕКТРИЦИПТОРАХ. = = …
Домв Abromiskes, Литва
Дом
Abromiskes, Литва
90 м² Количество этажей 2
€ 115,000
ВЫБРАННЫЕ 2022 МЕТОДЫ СТАТЫ ЭКСКЛЮЗИВНОГО ДИЗАЙНА, A + + КЛАСС ДОМА В ЭЛЕКТРИЦИПТОРАХ. = = …
Домв Kakliniskes, Литва
Дом
Kakliniskes, Литва
303 м² Количество этажей 2
€ 315,000
303 кВ это ПРОДАЖА. М ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИВОТНЫЙ ДОМ С ИЗМЕНЕНИЕМ МАРКЕТИНГОВОГО МАРКЕТИНГА! __…
Домв Abromiskes, Литва
Дом
Abromiskes, Литва
310 м² Количество этажей 2
€ 139,000
Домв Abromiskes, Литва
Дом
Abromiskes, Литва
155 м² Количество этажей 2
€ 79,900
Домв Sarkine, Литва
Дом
Sarkine, Литва
90 м² Количество этажей 2
€ 115,000
2022 МЕТОДНЫЕ ГОСУДАРСТВА, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, A + + КЛАСС ДОМА В ЭЛЕКТРИЦИПТОРАХ. = = =…
Квартира 3 комнатыв Kakliniskes, Литва
Квартира 3 комнаты
Kakliniskes, Литва
3 Количество комнат 103 м² 1/2 Этаж
€ 39,000
HISPING ЕСТЕСТВЕННЫЙ В АПСУПТИИ, 103,49 КВ.М. БУТАС ( NAMO PART ) С ТЕРАСА! ПРЕИМУЩЕСТВО: • …
Домв Geibonys, Литва
Дом
Geibonys, Литва
88 м² Количество этажей 1
€ 105,000
Дом для отпуска на 88 площадях с участком земли 8 акров продается в живописной и прекрасной …

Параметры недвижимости в Elektrenu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
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