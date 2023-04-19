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Купить дом в Dvariskes, Литва

1 объект найдено
Домв Dvariskes, Литва
Дом
Dvariskes, Литва
145 м² Количество этажей 2
€ 229,900
ПОЗЖЕ ЧЕТЫРЕ 140-144 КВ.М. SUBLE A + + КЛАСС ГЛАВНАЯ, ВНИМАНИЕ НА МЕСТО - НЕКОТОРЫЙ ЦЕНТР БЕ…

Параметры недвижимости в Dvariskes, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
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