Литва
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Литве
Новые дома в Литве
Все новостройки в Литве
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Литве
Жилая
Квартира в Литве
Дом в Литве
Земельные участки в Литве
Элитная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Литве
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Литве
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Литва
Дуплексы
Купить дуплекс с бассейном в Литве
Клайпедский уезд
3
Паланга
1
Дуплекс
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 комната
Вильнюс, Литва
1 Количество комнат
25 м²
3/4 Этаж
€ 36,500
ПРОЕКТ "МИКРОЛОФТЕС" В НОВОСТНОМ СТРАНОВОМ АЭРОПОРТЕ. МЫ И ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ВЫСОКИЙ 3 МЕ…
Дом
Kijuvka, Литва
136 м²
Количество этажей 2
€ 179,000
НОВОЕ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО, ДВА ДОМА В ГОРОДЕ УИЛЬОН! НОВАЯ ДОМАШНЯЯ СВИДАНИЕ - ЭТО ВЫБО…
Дом
Казлу-Руда, Литва
61 м²
Количество этажей 1
€ 19,900
Если вы мечтаете о жилом доме или просто домике для отдыха в окружении лесных массивов, это …
Квартира 2 комнаты
Паланга, Литва
2 Количество комнат
48 м²
2/4 Этаж
€ 182,000
Продается комфортабельные, теплые и оригинальные апартаменты с закрытым 40 кв. гараж и допол…
Дом
Skrabine, Литва
121 м²
Количество этажей 1
€ 175,000
В новостях, пожалуйста, из новостей, из сенамовских нутолусов VOS 11 KM, ВЫПУЩЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬ…
Дом
Svedai, Литва
122 м²
Количество этажей 1
€ 229,000
K19 – - это эксклюзивный одноэтажный индивидуальный домашний проект на Авишени, улица Керно!…
Дом
Didvyriai, Литва
80 м²
Количество этажей 1
€ 134,900
НОВЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГЛАВНЫЙ ПРОЕКТ КЛАССА В СОКРАЩЕНИИ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ВЫСОКОЙ К…
Квартира 2 комнаты
Vidiskiai, Литва
2 Количество комнат
56 м²
2/3 Этаж
€ 73,000
ПРОДАНО 2 к. БУСТ ЯСИУЛИКАН К. ---------------------------------- ------- - Функциональное п…
Дом
Вильнюс, Литва
323 м²
Количество этажей 1
€ 849,000
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В МЕСТЕ ПАТОГНЕСА, АНТАКАЛЬНИ, ERDVUS HOUSE ( 322,75 КВ.М. ) С 7.61 ARS SKLYPU…
Дом
Kumpiai, Литва
142 м²
Количество этажей 2
€ 289,000
Хотите почувствовать городской пульс, но не шум? – тогда это дом для вашей семьи. Одна из лу…
Дом
Baltoji Voke, Литва
170 м²
Количество этажей 2
€ 249,000
Дом
Клайпеда, Литва
122 м²
Количество этажей 2
€ 200,000
"HOWS IN THE PRAYER" next to the Klaipeda SELLOW is equipped with COTEDG ! _________________…
Параметры недвижимости в Литве
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты