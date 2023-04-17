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Купить недвижимость в Dukstu seniunija, Литва

5 объектов найдено
Домв Brinkiskes, Литва
Дом
Brinkiskes, Литва
166 м² Количество этажей 2
€ 300,000
ПРОДАЕТСЯ СОВРЕМЕННЫЙ И КАЧЕСТВЕННО УСТАНОВЛЕННЫЙ ЖИВОТНЫЙ ДОМ В ОБОРОТЕ R . Идеальное …
Домв Дукштос, Литва
Дом
Дукштос, Литва
68 м² Количество этажей 2
€ 129,000
ДОМ С ЦЕЛЬЮ И ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИЕНТОВ НА НАЙТИ. Уютный бревенчатый дом подходит для зимней жизн…
Домв Дукштос, Литва
Дом
Дукштос, Литва
36 м² Количество этажей 1
€ 20,000
УКАЗАН В ДОМЕ СОДО ЕСТЕСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С 6 РАЗДЕЛОМ УБЫТКИ! – Удобный асфальтированный…
Домв Дукштос, Литва
Дом
Дукштос, Литва
196 м² Количество этажей 2
€ 100,000
ИНДИЦИРОВАННЫЙ ЭПДАТ, В МЕСТЕ ИПАТИРОВАНИЯ, ESANT С 10 ARS LOSS SUMM. Этот дом идеально по…
Домв Brinkiskes, Литва
Дом
Brinkiskes, Литва
166 м² Количество этажей 2
€ 300,000

Параметры недвижимости в Dukstu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
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