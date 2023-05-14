Литва
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Литве
Новые дома в Литве
Все новостройки в Литве
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Литве
Жилая
Квартира в Литве
Дом в Литве
Земельные участки в Литве
Элитная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Литве
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Литве
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Литва
Утенский уезд
Игналинский район
Жильё в Дукштское староство, Литва
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом
Зарасай, Литва
182 м²
2
€ 69,914
ПРОДАНО В ДОМЕ ДВУХ БОЛЬ В ЗАРАЗАХ, В ожидании Г. 32. Чуть более километра от центра города.…
0
0
Рекомендовать
0
Дом
Domeikava, Литва
400 м²
3
€ 500,101
ДОМ ПРОБАНГУСА В ДОМЕ С 24 акрами участка!!! ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ И ПРАКТИКА ДЛЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОСТИ -…
0
0
Рекомендовать
0
Дом
Паланга, Литва
104 м²
2
€ 280,057
0
0
Рекомендовать
0
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3
74 м²
8/9
€ 200,041
ПРОМЫШЛЕННОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ, ERDVUS 3 КОМНАТЫ КУПИТЬ С ПАРКОВКОЙ И ПЕСТОЙ !!! ПУТ…
0
0
Рекомендовать
0
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2
44 м²
2/3
€ 225,046
2 комнаты купить это подписано. IGNOTO G., СЕНАМИИ • ПРЕЗИВАЛЬНОЕ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ОЧЕНЬ ПАТ…
0
0
Рекомендовать
0
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
2
46 м²
4/4
€ 75,015
2 КОМНАТЫ КУПИТЬ В КУЛЬОН Г., ЦЕНТР! Отремонтированный дом! ПУТИКА: RDFANT NEMUN, ОСТРЫ СОВЕ…
0
0
Рекомендовать
0
Дом
Virgainiai, Литва
104 м²
1
€ 22,004
В ВИРГЕЙНЕ, RASE RAJ. ДОМ С БОЛЬШИМ РАЗДЕЛОМ 37А ---------------------------------- Масонст…
0
0
Рекомендовать
0
Квартира 2 комнаты
Zeimiai, Литва
2
53 м²
2/5
€ 63,013
ПОДЕЛИТЬСЯ 2 КОМНАТАМИ КУПИТЬ В РЕНУВЕДЕННОМ МЫ В ДЖОНАВЕ Просторная и уютная 2-комнатная к…
0
0
Рекомендовать
0
Дом
Вильнюс, Литва
55 м²
2
€ 190,039
Эксклюзивное 46 индивидуальное размещение на продажу в проекте “ EVER VILOS ” В Вильнюсе, на…
0
0
Рекомендовать
0
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2
45 м²
2/5
€ 213,543
ПОЛНЫЙ ГОРОД В СЕРДЦЕ, СЕНАМЕСТИГАЦИИ, НОВОМ АНГЛИЙСКОМ ПРОЕКТЕ ЕЩЕВЫХ „ САЛЬ МОНВИЛЛ “ ИНДИ…
0
0
Рекомендовать
0
Дом
Rokantiskes, Литва
189 м²
1
€ 699,142
0
0
Рекомендовать
0
Дом
Salos, Литва
154 м²
2
€ 219,045
ПРОДАВАТЬ НОВОЕ ЗДАНИЕ, КАЧЕСТВО ВЫСОКОГО ДОМА В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ADOMO, ВЫСОКИЕ ! CALU TERAS…
0
0
Рекомендовать
0
Параметры недвижимости в Дукштское староство, Литва
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL