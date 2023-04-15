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Купить недвижимость с бассейном в Друскининкайское самоуправление, Литва

Друскининкай
20
Vieciunai
3
Leipalingis
2
1 объект найдено
Домв Друскининкай, Литва
Дом
Друскининкай, Литва
379 м² Количество этажей 2
€ 480,000
Дом отдыха возле пруда пруда и центра города ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 480000 евро с…

Параметры недвижимости в Друскининкайское самоуправление, Литва

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