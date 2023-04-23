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Продажа домов в Друскининкай, Литва

6 объектов найдено
Дом в Друскининкай, Литва
Дом
Друскининкай, Литва
43 м² Количество этажей 1
€ 31,000
Садовый участок с домиком в хорошем месте ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 31000 евро Адрес:…
Дом в Друскининкай, Литва
Дом
Друскининкай, Литва
105 м² Количество этажей 2
€ 220,000
Отлично 4 к. коттедж с земельным участком в Прибалтике ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 22…
Дом в Друскининкай, Литва
Дом
Друскининкай, Литва
379 м² Количество этажей 2
€ 480,000
Дом отдыха возле пруда пруда и центра города ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 480000 евро с…
Дом в Друскининкай, Литва
Дом
Друскининкай, Литва
147 м² Количество этажей 1
€ 270,000
Качественный дом рядом с Немуно и границами города ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 270000 …
Дом в Друскининкай, Литва
Дом
Друскининкай, Литва
256 м² Количество этажей 2
€ 128,000
Дом с акрами белой рыбы 6 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 128 000 евро; Адрес: Saigupis g…
Дом в Друскининкай, Литва
Дом
Друскининкай, Литва
113 м² Количество этажей 1
€ 35,500
Усадьба с фундаментом дома и наложением рядом с ручьем Ратныч ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продаж…
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