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Литва
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17 объектов найдено
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Квартира 1 комната
Друскининкай, Литва
1 Количество комнат
31 м²
4/4 Этаж
€ 45,500
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
2 Количество комнат
51 м²
3/5 Этаж
€ 60,000
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
2 Количество комнат
51 м²
3/5 Этаж
€ 69,000
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
2 Количество комнат
63 м²
6/6 Этаж
€ 139,000
Квартира 3 комнаты
Друскининкай, Литва
3 Количество комнат
60 м²
2/9 Этаж
€ 110,000
Druskers, Nerava g. 39B современная меблированная квартира и бытовая техника на продажу. Ква…
Квартира 3 комнаты
Друскининкай, Литва
3 Количество комнат
109 м²
4/5 Этаж
€ 238,000
Просторная новая конструкция 3 к. квартира в центре города ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи:…
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
2 Количество комнат
47 м²
2/2 Этаж
€ 72,000
ПРОДАЖА 47.03 КВ.М. 2 КОМНАТЫ. BUAST IN DRUSKINES, BARAVYKES G. 1А. ПУТИ БУДУТ ТОЛЬКО АНТРИ …
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
2 Количество комнат
43 м²
1/2 Этаж
€ 62,000
2 к. квартира Гардино г. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 62000 евро Адрес: Гардино г. 41 О…
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
2 Количество комнат
44 м²
4/4 Этаж
€ 53,000
2 к. квартира недалеко от центра ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 53000 евро Адрес: Dabintos…
Квартира 4 комнаты
Друскининкай, Литва
4 Количество комнат
75 м²
1/5 Этаж
€ 92,000
Аккуратный 4 к. квартира ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 92000 евро Адрес: Лишава г. 7 Об…
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
2 Количество комнат
54 м²
4/4 Этаж
€ 118,000
Новое строительство 2 к. квартира с парковочным местом ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 118…
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
2 Количество комнат
58 м²
3/3 Этаж
€ 197,812
Все, что вам нужно для качественной семейной жизни и отдыха, здесь. Вы цените свое время, вы…
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
2 Количество комнат
76 м²
5/6 Этаж
€ 261,000
Отличная новая 2-комнатная квартира в сосновом лесу в центре города ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена…
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
2 Количество комнат
23 м²
2/2 Этаж
€ 23,000
Квартира 3 комнаты
Друскининкай, Литва
3 Количество комнат
76 м²
1/3 Этаж
€ 236,468
Здесь вы найдете все необходимое для качественной семейной жизни и отдыха. Вы цените свое вр…
Студия 1 спальня
Друскининкай, Литва
1 Количество комнат
1 ванных комнат
25 м²
Количество этажей 4
Цена по запросу
Друскининкай – город-курорт, расположенный на самом юге Литвы и каждый год посещают ок…
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
2 Количество комнат
57 м²
1/5 Этаж
€ 182,880
ЧТО ХОРОШО, ЭТО КАЧЕСТВО И МЕНЬШЕ МЕСТО ЖИТЬ !!! Вы будете жить одновременно в многовековом…
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