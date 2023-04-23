Почему стоит купить жилье в Друскининкай

Приобретая местную недвижимость, покупатели получают возможность проживать в развитом курортном городе на юге Литвы. Друскининкай предлагает все необходимые удобства:

современную инфраструктуру;

целебные источники;

чистые пляжные зоны у реки Неман.

Купленную недвижимость в Друскининкай можно также сдавать туристам, регулярно приезжающим сюда со всех уголков земли. Этому способствует статус города. Он неофициально признан одним из лучших восточноевропейских спа-курортов.

Какие установлены цены на жилье в Друскининкай

Средняя стоимость «квадрата» — 1300 евро. По таким тарифам можно купить квартиру в центре. На окраинах недвижимость стоит чуть дешевле — 800-1000 евро за кв. метр. В целом расценки на местное жилье такие же, как и в Вильнюсе.

Могут ли иностранцы получить ВНЖ через приобретение недвижимости в Друскининкай

Согласно законодательству Литвы, такой возможности у иностранных граждан нет. Владение жильем позволяет только претендовать на шенгенскую визу. Имея в наличии этот документ, иностранцы могут находиться в стране до 181 дня в году.