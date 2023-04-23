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Жильё в Друскининкай, Литва

23 объекта найдено
Квартира 1 комната в Друскининкай, Литва
Квартира 1 комната
Друскининкай, Литва
1 Количество комнат 31 м² 4/4 Этаж
€ 45,500
Квартира 2 комнаты в Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
2 Количество комнат 51 м² 3/5 Этаж
€ 60,000
Квартира 2 комнаты в Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
2 Количество комнат 51 м² 3/5 Этаж
€ 69,000
Квартира 2 комнаты в Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
2 Количество комнат 63 м² 6/6 Этаж
€ 139,000
Квартира 3 комнаты в Друскининкай, Литва
Квартира 3 комнаты
Друскининкай, Литва
3 Количество комнат 60 м² 2/9 Этаж
€ 110,000
Druskers, Nerava g. 39B современная меблированная квартира и бытовая техника на продажу. Ква…
Квартира 3 комнаты в Друскининкай, Литва
Квартира 3 комнаты
Друскининкай, Литва
3 Количество комнат 109 м² 4/5 Этаж
€ 238,000
Просторная новая конструкция 3 к. квартира в центре города ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи:…
Квартира 2 комнаты в Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
2 Количество комнат 47 м² 2/2 Этаж
€ 72,000
ПРОДАЖА 47.03 КВ.М. 2 КОМНАТЫ. BUAST IN DRUSKINES, BARAVYKES G. 1А. ПУТИ БУДУТ ТОЛЬКО АНТРИ …
Дом в Друскининкай, Литва
Дом
Друскининкай, Литва
43 м² Количество этажей 1
€ 31,000
Садовый участок с домиком в хорошем месте ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 31000 евро Адрес:…
Квартира 2 комнаты в Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
2 Количество комнат 43 м² 1/2 Этаж
€ 62,000
2 к. квартира Гардино г. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 62000 евро Адрес: Гардино г. 41 О…
Квартира 2 комнаты в Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
2 Количество комнат 44 м² 4/4 Этаж
€ 53,000
2 к. квартира недалеко от центра ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 53000 евро Адрес: Dabintos…
Дом в Друскининкай, Литва
Дом
Друскининкай, Литва
105 м² Количество этажей 2
€ 220,000
Отлично 4 к. коттедж с земельным участком в Прибалтике ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 22…
Квартира 4 комнаты в Друскининкай, Литва
Квартира 4 комнаты
Друскининкай, Литва
4 Количество комнат 75 м² 1/5 Этаж
€ 92,000
Аккуратный 4 к. квартира ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 92000 евро Адрес: Лишава г. 7 Об…
Квартира 2 комнаты в Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
2 Количество комнат 54 м² 4/4 Этаж
€ 118,000
Новое строительство 2 к. квартира с парковочным местом ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 118…
Квартира 2 комнаты в Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
2 Количество комнат 58 м² 3/3 Этаж
€ 197,812
Все, что вам нужно для качественной семейной жизни и отдыха, здесь. Вы цените свое время, вы…
Квартира 2 комнаты в Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
2 Количество комнат 76 м² 5/6 Этаж
€ 261,000
Отличная новая 2-комнатная квартира в сосновом лесу в центре города ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена…
Дом в Друскининкай, Литва
Дом
Друскининкай, Литва
379 м² Количество этажей 2
€ 480,000
Дом отдыха возле пруда пруда и центра города ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 480000 евро с…
Дом в Друскининкай, Литва
Дом
Друскининкай, Литва
147 м² Количество этажей 1
€ 270,000
Качественный дом рядом с Немуно и границами города ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 270000 …
Квартира 2 комнаты в Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
2 Количество комнат 23 м² 2/2 Этаж
€ 23,000
Дом в Друскининкай, Литва
Дом
Друскининкай, Литва
256 м² Количество этажей 2
€ 128,000
Дом с акрами белой рыбы 6 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 128 000 евро; Адрес: Saigupis g…
Дом в Друскининкай, Литва
Дом
Друскининкай, Литва
113 м² Количество этажей 1
€ 35,500
Усадьба с фундаментом дома и наложением рядом с ручьем Ратныч ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продаж…
Квартира 3 комнаты в Друскининкай, Литва
Квартира 3 комнаты
Друскининкай, Литва
3 Количество комнат 76 м² 1/3 Этаж
€ 236,468
Здесь вы найдете все необходимое для качественной семейной жизни и отдыха. Вы цените свое вр…
Студия 1 спальня в Друскининкай, Литва
Студия 1 спальня
Друскининкай, Литва
1 Количество комнат 1 ванных комнат 25 м² Количество этажей 4
Цена по запросу
Друскининкай – город-курорт, расположенный на самом юге Литвы и каждый год посещают ок…
Квартира 2 комнаты в Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
2 Количество комнат 57 м² 1/5 Этаж
€ 182,880
ЧТО ХОРОШО, ЭТО КАЧЕСТВО И МЕНЬШЕ МЕСТО ЖИТЬ !!! Вы будете жить одновременно в многовековом…

Почему стоит купить жилье в Друскининкай

Приобретая местную недвижимость, покупатели получают возможность проживать в развитом курортном городе на юге Литвы. Друскининкай предлагает все необходимые удобства:

  • современную инфраструктуру;
  • целебные источники;
  • чистые пляжные зоны у реки Неман.

Купленную недвижимость в Друскининкай можно также сдавать туристам, регулярно приезжающим сюда со всех уголков земли. Этому способствует статус города. Он неофициально признан одним из лучших восточноевропейских спа-курортов.

Какие установлены цены на жилье в Друскининкай

Средняя стоимость «квадрата» — 1300 евро. По таким тарифам можно купить квартиру в центре. На окраинах недвижимость стоит чуть дешевле — 800-1000 евро за кв. метр. В целом расценки на местное жилье такие же, как и в Вильнюсе.

Могут ли иностранцы получить ВНЖ через приобретение недвижимости в Друскининкай

Согласно законодательству Литвы, такой возможности у иностранных граждан нет. Владение жильем позволяет только претендовать на шенгенскую визу. Имея в наличии этот документ, иностранцы могут находиться в стране до 181 дня в году.

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