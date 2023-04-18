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Купить квартиру в Довилайское староство, Литва

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Rimkai, Литва
Квартира 3 комнаты
Rimkai, Литва
3 Количество комнат 78 м² 4/9 Этаж
€ 85,000
Квартира 3 комнатыв Rimkai, Литва
Квартира 3 комнаты
Rimkai, Литва
3 Количество комнат 78 м² 4/9 Этаж
€ 85,000
3-комнатная квартира с Холу Бандужи. 21, Клайпеда. Общая площадь 78,04 кв.м., квартира на 4 …

Параметры недвижимости в Довилайское староство, Литва

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