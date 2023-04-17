Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Каунасский уезд
  4. Кедайнский район
  5. Дома

Купить дом в Dotnuvos seniunija, Литва

Дотнува
3
3 объекта найдено
Домв Urneziai, Литва
Дом
Urneziai, Литва
62 м² Количество этажей 1
€ 57,000
SODYBA ЕСТЕСТВЕННО И ЛЕСНО В РАСЧЕТАХ ПОВЕРХНОСТИ. ОСТАНОВИТЬ ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ЗЕЛ…
Домв Urneziai, Литва
Дом
Urneziai, Литва
60 м² Количество этажей 2
€ 44,000
КЛАСС РАЗДЕЛ ЗАНЯТОСТИ С ДОМОМ В ДЕВУШКАХ! Участок с садовым домиком стратегически находитс…
Домв Urneziai, Литва
Дом
Urneziai, Литва
235 м² Количество этажей 2
€ 255,000

Параметры недвижимости в Dotnuvos seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти