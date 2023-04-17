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Купить недвижимость в Dotnuvos seniunija, Литва

Дотнува
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4 объекта найдено
Домв Urneziai, Литва
Дом
Urneziai, Литва
62 м² Количество этажей 1
€ 57,000
SODYBA ЕСТЕСТВЕННО И ЛЕСНО В РАСЧЕТАХ ПОВЕРХНОСТИ. ОСТАНОВИТЬ ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ЗЕЛ…
Домв Urneziai, Литва
Дом
Urneziai, Литва
60 м² Количество этажей 2
€ 44,000
КЛАСС РАЗДЕЛ ЗАНЯТОСТИ С ДОМОМ В ДЕВУШКАХ! Участок с садовым домиком стратегически находитс…
Домв Urneziai, Литва
Дом
Urneziai, Литва
235 м² Количество этажей 2
€ 255,000
Квартира 2 комнатыв Vainotiskiai, Литва
Квартира 2 комнаты
Vainotiskiai, Литва
2 Количество комнат 52 м² 3/3 Этаж
€ 26,900
АУТЕНТИЧЕСКАЯ КВАРТИРА НА ПРОДАЖУ Это уникальная квартира на острове, внутри которой вы най…

Параметры недвижимости в Dotnuvos seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
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