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Квартиры в Дотнува, Литва

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты с балконом, с Construction Brick, с Storeroom в Urneziai, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с Construction Brick, с Storeroom
Urneziai, Литва
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 1/2
€28,500
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, с Fitted в Urneziai, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, с Fitted
Urneziai, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 2/5
В ХОРОШЕМ МЕСТЕ ВЫБИРАЕТСЯ 2 К. БУТАС ВЫСОКИЙ II ЯВЛЯЕТСЯ BALKON + SANDOMOTION ===========<>…
€65,400
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