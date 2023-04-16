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Купить дом с бассейном в Domeikavos seniunija, Литва

1 объект найдено
Домв Domeikava, Литва
Дом
Domeikava, Литва
400 м² Количество этажей 3
€ 499,999
ДОМ ПРОБАНГУСА В ДОМЕ С 24 акрами участка!!! ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ И ПРАКТИКА ДЛЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОСТИ -…

Параметры недвижимости в Domeikavos seniunija, Литва

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