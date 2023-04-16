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Купить дом в Domeikavos seniunija, Литва

10 объектов найдено
Домв Kumpiai, Литва
Дом
Kumpiai, Литва
102 м² Количество этажей 2
€ 198,000
A + + класс COTEDH, 101,71 кв.м., с участком 2,48 акра продается в уютном квартале. Велосипе…
Домв Kumpiai, Литва
Дом
Kumpiai, Литва
80 м² Количество этажей 2
€ 142,000
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ УБЫТКА С ХОРОШЕЙ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ - У нас есть ваша мысль!!! В СТ…
Домв Domeikava, Литва
Дом
Domeikava, Литва
70 м² Количество этажей 1
€ 175,000
ВЫПУЩЕН НОВЫЕ ГОСУДАРСТВА 1 ВЫСОКИЙ ДОМ СОВЕТА. ДОМАЙНТС СЕНГИНД, ВОЗВРАТ К. С ПОЛНЫМ ОБОРУ…
Домв Kumpiai, Литва
Дом
Kumpiai, Литва
142 м² Количество этажей 2
€ 289,000
МЕБЕЛЬ 15 Д. ДОКЛАД СЛУЧАЯ, СДЕЛКА ДОМАШНЕГО АВТОБУСА ПРИМЕНИМО СКИДКА 10.000 евро! Хотите …
Домв Kumpiai, Литва
Дом
Kumpiai, Литва
446 м² Количество этажей 2
€ 399,999
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ И ПРОБНЫЙ ДЛЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОСТИ - ЭТО ДОМ ВНИМАНИЯ - В ВЕТЕР. НЕ ИМЕЙТЕ СЕНТРО …
Домв Smiltynai I, Литва
Дом
Smiltynai I, Литва
180 м² Количество этажей 2
€ 105,000
180 кв.м. ЗДАНИЕ 6,5 акра SKLYP ___________________________________________________ - NERIES…
Домв Romaskiai, Литва
Дом
Romaskiai, Литва
95 м² Количество этажей 2
€ 199,500
В Каунасе любимое и одно из самых желанных мест Каунаса – В Пасторе продается трехъязычный д…
Домв Domeikava, Литва
Дом
Domeikava, Литва
400 м² Количество этажей 3
€ 499,999
ДОМ ПРОБАНГУСА В ДОМЕ С 24 акрами участка!!! ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ И ПРАКТИКА ДЛЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОСТИ -…
Домв Radikiai, Литва
Дом
Radikiai, Литва
98 м² Количество этажей 1
€ 117,000
Домв Kumpiai, Литва
Дом
Kumpiai, Литва
157 м² Количество этажей 1
€ 69,700
ДОМ ПО ЦЕНЕ СЧЕТНОЙ ADRES – Панегал, Пруд г. 3 _____________________________________________…

Параметры недвижимости в Domeikavos seniunija, Литва

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