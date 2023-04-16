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Купить квартиру в Domeikavos seniunija, Литва

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6 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Kumpiai, Литва
Квартира 3 комнаты
Kumpiai, Литва
3 Количество комнат 54 м² 5/5 Этаж
€ 151,424
Лес, тропы для наверстывания, чистое качество воздуха начинаются с вашего дома. Мы можем пре…
Квартира 2 комнатыв Kumpiai, Литва
Квартира 2 комнаты
Kumpiai, Литва
2 Количество комнат 44 м² 3/5 Этаж
€ 99,765
Лес, тропы для наверстывания, чистое качество воздуха начинаются с вашего дома. Мы можем пре…
Квартира 4 комнатыв Kumpiai, Литва
Квартира 4 комнаты
Kumpiai, Литва
4 Количество комнат 66 м² 4/5 Этаж
€ 148,050
Лес, тропы для наверстывания, чистое качество воздуха начинаются с вашего дома. Мы можем пре…
Квартира 2 комнатыв Kumpiai, Литва
Квартира 2 комнаты
Kumpiai, Литва
2 Количество комнат 42 м² 2/5 Этаж
€ 95,580
Лес, тропы для наверстывания, чистое качество воздуха начинаются с вашего дома. Мы можем пре…
Квартира 4 комнатыв Kumpiai, Литва
Квартира 4 комнаты
Kumpiai, Литва
4 Количество комнат 83 м² 6/9 Этаж
€ 114,999
Четырехкомнатная квартира в Silences Преимущества: • Промежуточный пол • непрозрачные номе…
Квартира 5 комнатв Kumpiai, Литва
Квартира 5 комнат
Kumpiai, Литва
5 Количество комнат 110 м² 2/3 Этаж
€ 110,000
Бабтай потрясающий в Каунасе. часть, из которой вы можете добраться до центра города Каунас …

Параметры недвижимости в Domeikavos seniunija, Литва

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