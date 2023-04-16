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Купить недвижимость в Domeikavos seniunija, Литва

16 объектов найдено
Домв Kumpiai, Литва
Дом
Kumpiai, Литва
102 м² Количество этажей 2
€ 198,000
A + + класс COTEDH, 101,71 кв.м., с участком 2,48 акра продается в уютном квартале. Велосипе…
Домв Kumpiai, Литва
Дом
Kumpiai, Литва
80 м² Количество этажей 2
€ 142,000
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ УБЫТКА С ХОРОШЕЙ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ - У нас есть ваша мысль!!! В СТ…
Квартира 3 комнатыв Kumpiai, Литва
Квартира 3 комнаты
Kumpiai, Литва
3 Количество комнат 54 м² 5/5 Этаж
€ 151,424
Лес, тропы для наверстывания, чистое качество воздуха начинаются с вашего дома. Мы можем пре…
Квартира 2 комнатыв Kumpiai, Литва
Квартира 2 комнаты
Kumpiai, Литва
2 Количество комнат 44 м² 3/5 Этаж
€ 99,765
Лес, тропы для наверстывания, чистое качество воздуха начинаются с вашего дома. Мы можем пре…
Квартира 4 комнатыв Kumpiai, Литва
Квартира 4 комнаты
Kumpiai, Литва
4 Количество комнат 66 м² 4/5 Этаж
€ 148,050
Лес, тропы для наверстывания, чистое качество воздуха начинаются с вашего дома. Мы можем пре…
Квартира 2 комнатыв Kumpiai, Литва
Квартира 2 комнаты
Kumpiai, Литва
2 Количество комнат 42 м² 2/5 Этаж
€ 95,580
Лес, тропы для наверстывания, чистое качество воздуха начинаются с вашего дома. Мы можем пре…
Домв Domeikava, Литва
Дом
Domeikava, Литва
70 м² Количество этажей 1
€ 175,000
ВЫПУЩЕН НОВЫЕ ГОСУДАРСТВА 1 ВЫСОКИЙ ДОМ СОВЕТА. ДОМАЙНТС СЕНГИНД, ВОЗВРАТ К. С ПОЛНЫМ ОБОРУ…
Домв Kumpiai, Литва
Дом
Kumpiai, Литва
142 м² Количество этажей 2
€ 289,000
МЕБЕЛЬ 15 Д. ДОКЛАД СЛУЧАЯ, СДЕЛКА ДОМАШНЕГО АВТОБУСА ПРИМЕНИМО СКИДКА 10.000 евро! Хотите …
Домв Kumpiai, Литва
Дом
Kumpiai, Литва
446 м² Количество этажей 2
€ 399,999
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ И ПРОБНЫЙ ДЛЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОСТИ - ЭТО ДОМ ВНИМАНИЯ - В ВЕТЕР. НЕ ИМЕЙТЕ СЕНТРО …
Домв Smiltynai I, Литва
Дом
Smiltynai I, Литва
180 м² Количество этажей 2
€ 105,000
180 кв.м. ЗДАНИЕ 6,5 акра SKLYP ___________________________________________________ - NERIES…
Домв Romaskiai, Литва
Дом
Romaskiai, Литва
95 м² Количество этажей 2
€ 199,500
В Каунасе любимое и одно из самых желанных мест Каунаса – В Пасторе продается трехъязычный д…
Квартира 4 комнатыв Kumpiai, Литва
Квартира 4 комнаты
Kumpiai, Литва
4 Количество комнат 83 м² 6/9 Этаж
€ 114,999
Четырехкомнатная квартира в Silences Преимущества: • Промежуточный пол • непрозрачные номе…
Домв Domeikava, Литва
Дом
Domeikava, Литва
400 м² Количество этажей 3
€ 499,999
ДОМ ПРОБАНГУСА В ДОМЕ С 24 акрами участка!!! ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ И ПРАКТИКА ДЛЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОСТИ -…
Квартира 5 комнатв Kumpiai, Литва
Квартира 5 комнат
Kumpiai, Литва
5 Количество комнат 110 м² 2/3 Этаж
€ 110,000
Бабтай потрясающий в Каунасе. часть, из которой вы можете добраться до центра города Каунас …
Домв Radikiai, Литва
Дом
Radikiai, Литва
98 м² Количество этажей 1
€ 117,000
Домв Kumpiai, Литва
Дом
Kumpiai, Литва
157 м² Количество этажей 1
€ 69,700
ДОМ ПО ЦЕНЕ СЧЕТНОЙ ADRES – Панегал, Пруд г. 3 _____________________________________________…

Параметры недвижимости в Domeikavos seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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