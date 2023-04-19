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Купить дом в Dieveniskiu seniunija, Литва

Девянишкес
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2 объекта найдено
Домв Девянишкес, Литва
Дом
Девянишкес, Литва
65 м² Количество этажей 1
€ 19,900
Жилой дом на продажу в отделах и 18-м с участка. Имя также может жить зимой. Божественный - …
Домв Девянишкес, Литва
Дом
Девянишкес, Литва
67 м² Количество этажей 1
€ 12,000

Параметры недвижимости в Dieveniskiu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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