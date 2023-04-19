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Купить дом в Didziasalio seniunija, Литва

1 объект найдено
Домв Vosiunai, Литва
Дом
Vosiunai, Литва
93 м² Количество этажей 1
€ 25,000

Параметры недвижимости в Didziasalio seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
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