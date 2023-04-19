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Купить недвижимость в Didziasalio seniunija, Литва

2 объекта найдено
Домв Vosiunai, Литва
Дом
Vosiunai, Литва
93 м² Количество этажей 1
€ 25,000
Квартира 2 комнатыв Диджясалис, Литва
Квартира 2 комнаты
Диджясалис, Литва
2 Количество комнат 47 м² 3/4 Этаж
€ 9,900
For sale a newly renovated 2-room apartment with cellars in the district of Ignalina. The h…

Параметры недвижимости в Didziasalio seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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