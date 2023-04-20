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Купить квартиру в Deltuvos seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Dainava, Литва
Квартира 2 комнаты
Dainava, Литва
2 Количество комнат 44 м² 2/2 Этаж
€ 29,900
Продается уютная 2-комнатная квартира с отоплением AUTONOMIN с SONG KURTER. Деревня Сонава н…

Параметры недвижимости в Deltuvos seniunija, Литва

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