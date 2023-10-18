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Квартиры в Дялтува, Литва

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick в Дялтува, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Дялтува, Литва
Комнаты 3
Площадь 49 м²
Этаж 2/3
В самом сердце старого города Укмерге, Vytauto g. 4 дома на втором этаже 3-комнатная квартир…
€48,000
Realting.com
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