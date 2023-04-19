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Купить дом в Debeikiu seniunija, Литва

Debeikiai
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2 объекта найдено
Домв Bebarzdziai, Литва
Дом
Bebarzdziai, Литва
130 м² Количество этажей 1
€ 65,000
ИНДИЦИРОВАННЫЙ ДОМ ОЦЕНКИ АРХИТЕКТУРЫ K., ЛЮБОЙ ЦЕЛЬ RAJ., НЕ ИМЕЕТ РУБИЧЕСКИХ ЭКДЖИКОВ! ___…
Домв Varkujai, Литва
Дом
Varkujai, Литва
132 м² Количество этажей 2
€ 27,000
Большой палец. Хороший стенд площадью 131 кв.м. продается в деревне Варку. усадьба с подлинн…

Параметры недвижимости в Debeikiu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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