Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Литва
  4. Dauparu-Kvietiniu seniunija
  5. Квартиры

Квартиры в Dauparu-Kvietiniu seniunija, Литва

Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Мажейкяй, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Мажейкяй, Литва
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 3/5
2 комнаты. BUTAS 3 - AME HIGH РЕЖИМ G.5 В МАЛЕНЬКОМ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Расположение: SODES g.…
€35,228
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Каунас, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Каунас, Литва
Площадь 312 м²
Количество этажей 2
В ОДНОМ ИЗ ЯРЛЫКОВ В СОВЕТЕ ОЦЕНКА И СОВЕТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ, ЗЕЛЕНЫЙ, Уютное и комфортное рас…
€490,458
Дом с гаражом, с Furnace heating в Dailides, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Dailides, Литва
Площадь 71 м²
Количество этажей 1
71.02 КВ.М ЖИЛОЙ ДОМ С 2 ФЕРМЕРСКИМИ КОРПУСАМИ БЭИ 42 АРО СКЛЫПУ, ЗЕЛЕНЫЙ Г. 24, ПУРВЕНУ Р. …
€27,128
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Вильнюс, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Вильнюс, Литва
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
НОВЫЕ СУСИФОРМИНГИ В ЖИЛОМ ДОМЕ РЕЗЬБА, ПРОДАЖА СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ, ЭРДВ И РАСИОНАЛЫ ОБ…
€275,257
Квартира 2 комнаты с Fitted, с Central collector, с Construction Monolithic в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты с Fitted, с Central collector, с Construction Monolithic
Вильнюс, Литва
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 2/5
ПОЛНЫЙ ГОРОД В СЕРДЦЕ, СЕНАМЕСТИГАЦИЯ, НОВЫЙ АНГЛИЙСКИЙ СТИЛЬНЫЙ ПРОЕКТ „ SAL MONTVILL “ ИЗБ…
€213,699
Дом с Furnace heating в Алитус, Литва
Дом с Furnace heating
Алитус, Литва
Площадь 134 м²
Количество этажей 3
Все последние объявления о недвижимости CAPITAL можно найти на нашем сайте www.capital.lt. …
€143,134
Квартира 4 комнаты с центральным отоплением, с Fitted, с Construction Monolithic в Вильнюс, Литва
Квартира 4 комнаты с центральным отоплением, с Fitted, с Construction Monolithic
Вильнюс, Литва
Комнаты 4
Площадь 89 м²
Этаж 2/13
ЭРДУС И СВЕТ ЧЕТЫРЕХ КОМНАТ П. ГАРЖЕС Г. 11 Продается просторная и аккуратная четырехкомнат…
€139,130
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock
Каунас, Литва
Комнаты 3
Площадь 47 м²
Этаж 2/5
€69,450
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Local electricity в Клайпеда, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Local electricity
Клайпеда, Литва
Комнаты 3
Площадь 53 м²
Этаж 1/3
"Проект усадьбы Бахман возвышается в красивом лесу в окружении, но сразу за центральной част…
€118,015
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Avizieniai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Avizieniai, Литва
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Продается эксклюзивный, стильный и современно меблированный 4-комнатный с блокированным домо…
€296,276
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Precast в Вильнюс, Литва
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Precast
Вильнюс, Литва
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Этаж 5/5
€89,584
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick в Укмерге, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Укмерге, Литва
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 4/5
Воздержались г. 2 комнаты для продажи полностью отремонтированная квартира. Это очень удобн…
€47,307

Параметры недвижимости в Dauparu-Kvietiniu seniunija, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти