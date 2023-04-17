Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Клайпедский уезд
  4. Клайпедский район

Купить недвижимость в Dauparu-Kvietiniu seniunija, Литва

3 объекта найдено
Домв Kuliskiai, Литва
Дом
Kuliskiai, Литва
173 м² Количество этажей 2
€ 204,000
ПРОДАВАЙТЕ, ВКЛЮЧАЯ ДОМ, НЕ МЕСТНЫЙ = = = = = = = = = = <1> <> GTAG1> <>…
Домв Jonusai, Литва
Дом
Jonusai, Литва
165 м² Количество этажей 2
€ 275,000
Рядом с Клайпедой, в поселении Йонуш, ВЫБРАН ПУТИК ДОМ, 165,33 кв.м _______________________…
Домв Vaiteliai, Литва
Дом
Vaiteliai, Литва
150 м² Количество этажей 1
€ 255,000
Новые домашние кварталы на улицах Аккордов и Жасмин являются домом для полноэтажного дома с …

Параметры недвижимости в Dauparu-Kvietiniu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти