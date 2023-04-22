Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Алитусский уезд
  4. Алитусский район

Жильё в Daugu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом в Karliskes, Литва
Дом
Karliskes, Литва
160 м² Количество этажей 2
€ 290,000
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ АНТ ВЫСОКОГО ЭКДЖЕРА КРАНТО Это место для вас, если вы мечтаете реализов…
Дом в Doskonys, Литва
Дом
Doskonys, Литва
82 м² Количество этажей 2
€ 99,000
ДОМ ДЛЯ ВСЕХ СТРАНЫ МНОГО ( DIDGE ) ECJER Продается дом рядом с красивым озером. Хотите куп…

Параметры недвижимости в Daugu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти