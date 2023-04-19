Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Утенский уезд
  4. Утенский район
  5. Дома

Купить дом в Daugailiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Домв Voliskis, Литва
Дом
Voliskis, Литва
58 м² Количество этажей 1
€ 25,000
A unique home homestead of the poet John Tokžini, is for sale in a beautiful, supervised vil…

Параметры недвижимости в Daugailiu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти