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Жильё в Darbenu seniunija, Литва

3 объекта найдено
Дом в Slaveitai, Литва
Дом
Slaveitai, Литва
Площадь 574 м²
Количество этажей 2
€ 250,000
Дом в Gruslauke, Литва
Дом
Gruslauke, Литва
Площадь 113 м²
Количество этажей 2
€ 120,000
Дом в Лаукжяме, Литва
Дом
Лаукжяме, Литва
Площадь 255 м²
Количество этажей 3
€ 105,000

Параметры недвижимости в Darbenu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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