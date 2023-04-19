Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Вильнюсский уезд
  4. Ширвинтский район

Купить недвижимость в ciobiskio seniunija, Литва

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнатыв Dainava, Литва
Квартира 2 комнаты
Dainava, Литва
2 Количество комнат 44 м² 2/2 Этаж
€ 29,900
Продается уютная 2-комнатная квартира с отоплением AUTONOMIN с SONG KURTER. Деревня Сонава н…
Квартира 3 комнатыв Неменчине, Литва
Квартира 3 комнаты
Неменчине, Литва
3 Количество комнат 59 м² 1/3 Этаж
€ 85,000
Новый современный проект Loft в непубличном, Уолл-стрит. 4. ...............................…
Домв Troskuciai, Литва
Дом
Troskuciai, Литва
44 м² Количество этажей 2
€ 27,871
For sale 9.13 a. garden plot with house, Needs r. self., Trouser 14th g. 22 gardeners in the…
Квартира 3 комнатыв Клайпеда, Литва
Квартира 3 комнаты
Клайпеда, Литва
3 Количество комнат 87 м² 5/34 Этаж
€ 175,000
В самом высоком небоскребе Клайпеды, Пльсоте, в центре города, продается квартира с 3 комнат…
Домв Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
278 м² Количество этажей 2
€ 79,000
ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ БОЛЬШОЙ ДОМ ВАША СЕМЬЯ? ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВАС! Кирпич 278 кв.м продается в…
Домв Векшняй, Литва
Дом
Векшняй, Литва
62 м² Количество этажей 2
€ 23,000
ПРОДАЖА ЧАСТИ ЖИВОГО ДОМА В ГОРОДЕ НАДЗОР - МАРКЕТИНГ Г. 14 С ЗДАНИЯМИ ПОМОЩИ И РАЗДЕЛЕНО. …
Квартира 2 комнатыв Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
2 Количество комнат 44 м² 2/5 Этаж
€ 87,575
Продается отличный вариант для поиска квартиры в аккуратном отремонтированном доме! --------…
Домв Antakalnis, Литва
Дом
Antakalnis, Литва
86 м² Количество этажей 1
€ 65,000
ДОМ 85,77 кВ будет ССЫЛКА. М. С СТРАННЫМИ ЗДАНИЯМИ НА 18 РАЗДЕЛ СТРАНЫ. ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДПИС…
Домв Kairenai, Литва
Дом
Kairenai, Литва
247 м² Количество этажей 2
€ 319,913
Добро пожаловать в ваш новый дом, где пространство и комфорт находятся в идеальном равновеси…
Домв Zuvintai, Литва
Дом
Zuvintai, Литва
75 м² Количество этажей 1
€ 18,900
ПОКАЗАТЬ НА ПРОДАЖУ! __________________________________________________________ Усадьба Рыб…
Домв Baraskos, Литва
Дом
Baraskos, Литва
95 м² Количество этажей 1
€ 59,000
В тихом месте, в окружении природы, продается часть деревянного дома с земельным участком. О…
Домв Ignacava, Литва
Дом
Ignacava, Литва
89 м² Количество этажей 2
€ 42,000
Продается двухэтажный кирпичный садовый дом с земельным участком 12-го века и фермерским зда…

Параметры недвижимости в ciobiskio seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти