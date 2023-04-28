Литва
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Литве
Новые дома в Литве
Все новостройки в Литве
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Литве
Жилая
Квартира в Литве
Дом в Литве
Земельные участки в Литве
Элитная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Литве
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Литве
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Литва
Утенский уезд
Игналинский район
Жильё в Ceikiniai eldership, Литва
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты
Мариямполе, Литва
3 Количество комнат
33 м²
2/2 Этаж
€ 20,000
Квартира 2 комнаты
Sestokai, Литва
2 Количество комнат
54 м²
2/2 Этаж
€ 15,500
Квартира 3 комнаты
Sventupe, Литва
3 Количество комнат
75 м²
2/3 Этаж
€ 36,000
3 комнаты, купленные в работе, стебли км. ------------------------------------------------ -…
Квартира 1 комната
Вильнюс, Литва
1 Количество комнат
18 м²
5/5 Этаж
€ 39,990
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат
85 м²
9/9 Этаж
€ 199,000
На пресс-стрит в быстро развивающейся части сверхлегочного квартала появился современный и с…
Квартира 2 комнаты
Шилуте, Литва
2 Количество комнат
55 м²
4/5 Этаж
€ 45,000
2 комнаты с вилкой, перемена G. 12A Продается аккуратная 2 комнаты с голиевой квартирой в Si…
Дом
Geibuliai, Литва
113 м²
Количество этажей 2
€ 292,000
В особенно красивом месте, в окружении заповедника, мы продаем 4-комнатный коттедж площадью …
Квартира 4 комнаты
Вильнюс, Литва
4 Количество комнат
63 м²
1/1 Этаж
€ 215,000
Дом
Каунас, Литва
122 м²
Количество этажей 1
€ 150,000
Дом
Вильнюс, Литва
160 м²
Количество этажей 2
€ 250,000
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат
56 м²
5/5 Этаж
€ 166,500
ПОДЕЛИТЬСЯ УВЕРЕННЫМ И ПРОЦЕДУРАМИ 2 КОМНАТЫ БЫЛИ ВСЕГО ДОМА, ПРЕИЗАЦИЯ РАКА - РЫБАЛКА, СБОР…
Дом
Sasaiciai, Литва
100 м²
Количество этажей 2
€ 69,000
У детей садовый дом продается в районе Клайпеды, который полностью приспособлен для постоянн…
Параметры недвижимости в Ceikiniai eldership, Литва
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты