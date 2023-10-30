Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Литва
  4. Butrimoniu seniunija
  5. Квартиры

Квартиры в Butrimoniu seniunija, Литва

Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни в Вильнюс, Литва
Квартира 2 спальни
Вильнюс, Литва
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
"Prūsų Namai" Дома и квартиры на продажу в Вильнюсе  "«Prūsų Namai» - это проект по разви…
€132,836
Дом с гаражом, с газовым отоплением в Шяуляй, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Шяуляй, Литва
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
Патог в жизни! ПРЕТЕНЗИЯ ГОРОДСКОГО ДОМА 339.80 КВ.М. ПОЛНОСТЬЮ ЖИТЬ ДВА СЕМЬИ! = = = = = =…
€167,030
Квартира 1 комната с Furnace heating, с Construction Wooden в Каунас, Литва
Квартира 1 комната с Furnace heating, с Construction Wooden
Каунас, Литва
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
THE HIGH RENOVATED WERE IN THE PRIVACY WE CANCEL ADVANTAGE: •Very neat; •Conveniently equip…
€55,010
Дом с асфальтированной дорогой, с Local electricity в Паланга, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Local electricity
Паланга, Литва
Площадь 460 м²
Количество этажей 2
ПОКАЗАТЬ ПРОДАЕТСЯ НА БАЛТИЙСКОМ МОРЯХ, СТОРОНАХ ЛАТВИИ. СЕНОВИНЫ ТОПЛИВА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ Д…
€190,034
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Векшняй, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Векшняй, Литва
Площадь 62 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЖА ЧАСТИ ЖИВОГО ДОМА В ГОРОДЕ НАДЗОР - МАРКЕТИНГ Г. 14 С ЗДАНИЯМИ ПОМОЩИ И РАЗДЕЛЕНО. …
€23,071
Дом с гаражом в Upyte, Литва
Дом с гаражом
Upyte, Литва
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
ГОДЫ 2023 ГОДА, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, A + КЛАСС ДОМА В РОМАНЕ. = = = = = = = = = = = = = =…
€165,029
Дом в Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
Площадь 64 м²
Количество этажей 2
Вы все еще можете купить „New seaside“ HOUSE ПО ЦЕНЕ BUTO. Это – инновационный дом в сканди…
€186,273
Квартира 1 комната с Construction Brick, с Fitted в Паланга, Литва
Квартира 1 комната с Construction Brick, с Fitted
Паланга, Литва
Комнаты 1
Площадь 22 м²
Этаж 1/3
Everything you need for your holiday by the sea! Small and stylish apartments, sea-smelling …
€80,014
Дом с газовым отоплением в Seskai, Литва
Дом с газовым отоплением
Seskai, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
АНАЛОГИ НЕ ИМЕЮТ ТЕЛА В МЕСТЕ ОСТАНОВКИ С НЕЙЛЬНОЙ КОНФИДЕНЦИЕЙ 2 ХА ТВЕНКИН!!! ВОЗМОЖНОСТЬ …
€713,606
Квартира 4 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, без ремонта в uta, Литва
Квартира 4 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, без ремонта
uta, Литва
Комнаты 4
Площадь 82 м²
Этаж 1/5
ПРОДАНО В 4 НОМЕРАХ ПОКУПКИ ___________________________________________________ BUTO ADVA…
€80,461
Квартира 6 комнат с Construction Brick, с Local electricity в Каунас, Литва
Квартира 6 комнат с Construction Brick, с Local electricity
Каунас, Литва
Комнаты 6
Площадь 133 м²
Этаж 3/4
€370,050
Дом с гаражом, с Stillroom в Каунас, Литва
Дом с гаражом, с Stillroom
Каунас, Литва
Площадь 35 м²
Количество этажей 1
ПОЗЖЕ ГАРОУ С РАКОМ В ФОНДЕ, ОСТРОВ ПЛ! ____________________________________________________…
€13,479

Параметры недвижимости в Butrimoniu seniunija, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти