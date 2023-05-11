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Дома в Bukoniu seniunija, Литва

3 объекта найдено
Дом в Petrasiunai, Литва
Дом
Petrasiunai, Литва
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
€ 249,000
ДОМ ПРОДАЕТСЯ С РАЗДЕЛОМ 18-ARI! В ОЧЕНЬ РАМИО МЕСТО, ERDVIAME SKLYPE, 169KV.M. ДОМ МОНЕТЫ С…
Дом в Petrasiunai, Литва
Дом
Petrasiunai, Литва
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
€ 249,000
ДОМ ПРОДАЕТСЯ С РАЗДЕЛОМ 18-ARI! В ОЧЕНЬ РАМИО МЕСТО, ERDVIAME SKLYPE, 169KV.M. ДОМ МОНЕТЫ С…
Дом в Vaivadiskiai, Литва
Дом
Vaivadiskiai, Литва
Площадь 121 м²
Количество этажей 2
€ 84,500
НОВЫЙ ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ДОМ В ДОМЕ С БОЛЬШИМ РАЗДЕЛОМ, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ СРЕДОЙ И ИЗОБРАЖЕНИЕМ ПОВ…

Параметры недвижимости в Bukoniu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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