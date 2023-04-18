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Купить дом в Buivydziu seniunija, Литва

Skersabaliai
3
3 объекта найдено
Домв Tusciauliai, Литва
Дом
Tusciauliai, Литва
210 м² Количество этажей 2
€ 399,000
ВЫ БУДЕТЕ ДОМОЙ В ИСКЛЮЧЕНИИ МЕСТА! . Это дом, окруженный окрестностями природы. Каждый день…
Домв Pelikonys, Литва
Дом
Pelikonys, Литва
205 м² Количество этажей 2
€ 199,900
УСТАНОВКА КАЧЕСТВА ПРОДАЖИ, АУТЕНТИЧНЫЙ ИНТЕРЖЕРНЫЙ ТЕЛО, ЖИВОЙ ДОМ, КУПИТЬ С ТЕЛЕФЕНИНОМ И …
Домв Tusciauliai, Литва
Дом
Tusciauliai, Литва
210 м² Количество этажей 2
€ 399,000

Параметры недвижимости в Buivydziu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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