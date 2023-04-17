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Купить дом в Биржайский район, Литва

Биржай
6
Pabirze
1
8 объектов найдено
Домв Valantiskis, Литва
Дом
Valantiskis, Литва
100 м² Количество этажей 1
€ 55,000
Живой дом поздно G. ПТИЦА. ДОМ В ПРИПАЛЬНОМ МЕСТЕ - В ГЛАВНОМ ГОРОДЕ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЖИВОТНЫЕ…
Домв Биржай, Литва
Дом
Биржай, Литва
186 м² Количество этажей 2
€ 79,000
ДОМ ДОМА В JOVAR G., BIRD. ДОМ В РАМИО И ПАТОГИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ В МЕСТЕ – КАРТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЛИ…
Домв Klausuciai, Литва
Дом
Klausuciai, Литва
65 м² Количество этажей 1
€ 49,500
ЖИВОЙ ДОМ В ПТИЦЕ СОВРЕМЕННОГО СОЗДАНИЯ. ДОМ В ДОМЕ ДОМА РАМИУНЫ, ЖИВОЙ ДОМ, ДОМАШНИЙ СКЛИП,…
Домв Биржай, Литва
Дом
Биржай, Литва
200 м² Количество этажей 1
€ 80,000
НЕ ИМЕЙТЕ ЦЕНТР ПТИЦЫ, ИЗМЕНЕНИЕ G. ДОМ С 8 АРИР РАЗДЕЛОМ. МЫ ВСЕ ГОРОДСКИЕ СВЯЗЬ, ЧАСТНЫЙ К…
Домв Биржай, Литва
Дом
Биржай, Литва
165 м² Количество этажей 2
€ 80,000
В ГОРОДЕ ПТИЦА, ЖИВОЙ ДОМ ДВЕ БОЛЬШИХ, С РАЗДЕЛОМ ERDUS 8.15. Жилой дом, фермерское здание с…
Домв Биржай, Литва
Дом
Биржай, Литва
255 м² Количество этажей 2
€ 32,900
Домв Биржай, Литва
Дом
Биржай, Литва
113 м² Количество этажей 1
€ 40,000
SODYBA MARKETING G. 2, BIRD SOME, BIRD RAJ. Семейный дом в хорошо видимом месте возле пояса …
Домв Pabirze, Литва
Дом
Pabirze, Литва
87 м² Количество этажей 2
€ 10,800
ЧАСТЬ ДОМА С СОБСТВЕННЫМ ЗЕМЛЕВЫМ ЗНАКОМ, КРАСОТАМИ, ПТИЦОЙ НА ПРОДАЖУ. СТРАНА ГЛАВНАЯ ДОРОГ…

Параметры недвижимости в Биржайский район, Литва

с бассейном
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